Herätys: Zelenskyi: Mariupolin saarto jää sotarikosten historiaan | Näyttelijä Ella Mettänen on elänyt jatkuvan kivun kanssa vuosia | Sää jatkuu aurinkoisena

Zelenskyi: Mariupolin kauhut tullaan muistamaan vuosisatoja

Mariupolin kaupungin mukaan tuhansia asukkaita on pakotettu lähtemään Venäjälle. Väitettä ei ole voitu vahvistaa.

Saarrettu Mariupol on ollut kiihtyvien taisteluiden kohde viime päivät. Viranomaisten mukaan alueella sijaitseva rauta- ja terästehdas on vaurioitunut pahoin. Azovstalin tehdas on yksi Euroopan suurimmista terästehtaista.