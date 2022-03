Herätys: Ukrainassa evakuoitu tuhansia | Kelan korvaama terapia puree | Ruotsalaisilla ennätysmäärä ulosottovelkoja

Ukrainassa evakuoitu tuhansia

Presidentti Sauli Niinistö tapaa tänään Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Pariisissa. He keskustelevat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Sunnuntaina evakuoitiin liki 7 300 ihmistä Ukrainan kaupungeista, kertoi Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk.

Kelan kuntoutuspsykoterapia vähentää työkyvyttömyyseläkkeitä ja työttömyyttä

Tuoreessa suomalaistutkimuksessa on viimein löydetty perusteellista näyttöä psykoterapian hyödyistä. Kelan kuntoutuspsykoterapiaan päässeillä on pienempi riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, ja heillä on keskimäärin yli 2 000 euroa korkeammat vuositulot, kun ryhmää verrataan psykoterapian ulkopuolelle jääneisiin.