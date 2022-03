Hiustyyliin perustuvan syrjinnän kieltävä laki etenee Yhdysvalloissa – jatkossa eri kampaukset olisivat samalla viivalla

Republikaanien mukaan uusi laki on turha, koska jo nyt syrjintä on kielletty muun lainsäädännön nojalla. Demokraatit ovat perustelleet hiussyrjintälakia sillä, että tuomioistuimet ovat hylänneet juttuja, joissa taustalla on hiustyyliin liittyvät kiistat.