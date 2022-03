Vasemmistoliiton Andersson ei paljasta Nato-kantaansa: Ihmisten haukkuminen, nimittely tai puolueesta eroamisella uhkailu ei ole hyvä tapa puolustaa kantojaan

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto on koolla Helsingissä.

Vasemmistoliitto on perinteisesti vastustanut Nato-jäsenyyden hakemista jyrkästi. Puolue on nimennyt yhdeksi kynnyskysymyksekseen hallitusyhteistyöhön osallistumiselle sen, ettei Suomi pyri sotilasliittoon. Nyt mieli on muuttunut.