Ukraina-mielenosoitus keräsi 600–700 Venäjän hyökkäystä vastustavaa Helsingissä

Lauantaina Helsingissä pidettävässä Tukea Ukrainalle -mielenosoituksessa sotaa vastustaa poliisin arvion mukaan 600–700 ihmistä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut jo yli kolme viikkoa.

– Todella huolestuttava ja pelottava kehitys. En voi uskoa, että se on mahdollista. Venäjän armeija tuhoaa, tuhansia on jo kuollut pommituksissa, sanoi Arseniy Svynarenko,joka on Ukrainalaisten yhdistys Suomessa -yhdistyksen aktiivinen jäsen.