Venäjä iski Mykolajivin satamakaupunkiin – ainakin 50 ukrainalaissotilaan uskotaan saaneen surmansa

Mykolajivissa Ukrainassa useita kymmeniä sotilaita on kuollut Venäjän ohjusiskussa armeijan kasarmille, uutisoivat BBC (siirryt toiseen palveluun) ja AFP.

AFP:n mukaan paikan päällä olleen 22-vuotiaan sotilaan mukaan kasarmilla oli nukkumassa vähintään 200 sotilasta, ja tähän mennessä on löydetty ainakin 50 ruumista. Tietoa ei ole, kuinka monta ruumista on raunioissa, kertoi Maxim-niminen sotilas. Toisen sotilaan mukaan Venäjän armeijan isku on saattanut vaatia noin sata kuolonuhria.