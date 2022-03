Analyysi: Venäjä iski Putinin ihmeohjuksella Ukrainaan – mutta iskikö todella ja jos niin miksi?

Venäjän asevoimat on julkaissut videon, jossa heidän mukaansa näkyy ohjuksen iskemä, mutta sosiaalisessa mediassa on kiistetty videon olevan kuvattu sieltä mistä väitetään.

Kh-47M2 Kinzhal on lentokoneesta laukaistava hypersooninen ohjus, joka on versio maasta laukaistavasta Iskander M -ohjuksesta. Sen kantomatka on 2 000 kilometriä ja siinä on 480 kilon taistelukärki.