Sauli Niinistö puuttui Financial Timesille antamansa Nato-haastattelun otsikkoon – "Puuttuu yksi sana, asia kääntyy päälaelleen"

– Kaikilla vaihtoehdoilla on omat hyötynsä turvallisuuden lisääntymisessä. Että varmistamme, että vakaus säilyy ja voimme varmistaa, että elämme turvallisessa ympäristössä. Meidän päämäärämme on turvata Suomen asema.

Niinistö pyysi oikaisua FT:n otsikkoon

– Financial Timesin otsikko on päinvastainen, mitä presidentti Niinistö haastattelussa sanoi. Kanslia on pyytänyt oikaisua otsikkoon ja otsikko on nyt korjattu, presidentin kansliasta kerrotaan.