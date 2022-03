Yle Ukrainassa: Sotilaspappi siunaa puolustussodan – yhteinen vihollinen yhdistää nyt myös kirkkoja

Siihen ei papillakaan ole vastausta. Mutta hänellä on kuitenkin missio, olla tukena niille, joiden maailma on romahtanut.

"Rukoilemme, etteivät sotilaat menetä ihmisyyttään"

Tuen tarve on suuri. Sota aiheuttaa sotilaille henkisiä ongelmia riippumatta siitä, miten heidän käy: surmaavatko he vihollisia, näkevätkö he kauheuksia vai haavoittuvatko he itse sodassa.