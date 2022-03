Kevään lämpöennätys kipusi lähes 16 asteeseen, mutta siitä huolimatta lumipeite pysyy sitkeästi maassa

Kevään tähänastinen lämpöennätys on tänään rikottu usealla mittausasemalla etenkin Länsi- ja Etelä-Suomessa.

Korkein lukema tähän saakka, 15,6 astetta, mitattiin Hyvinkäällä. Yli 14 asteen lukemia on mitattu myös muun muassa Ahvenanmaalla, Helsingissä, Lahdessa, Kouvolassa ja Juupajoella.

Viime tiistaina Helsinki-Vantaan lentoasemalla mitattu aiempi lämpöennätys, 13,1 astetta, on siis ylitetty selvästi.

– Ennätys on mennyt rikki monella asemalla, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela .

Muualla Suomessa kevätpäiväntasausta on vietetty 9–12 asteen lämmössä. Lapissa ja rannikkoseudulla on paikoin ollut viileämpää.

Maaliskuu ollut harvinaisen lämmin

Maaliskuun sää on Koskelan mukaan nyt poikkeuksellisen lämmin.

Maaliskuun kaikkien aikojen lämpöennätykseen on kuitenkin vielä pari astetta matkaa: Helsinki-Vantaalla mitattiin vuonna 2007 hehkeät 17,5 astetta.

Lumipeite pysyy lämmöstä huolimatta sitkeästi maassa, sillä lumi on päässyt sulamaan lähinnä vain teiltä ja rakennetuilta alueilta.

– Ilma on ollut niin kuivaa, ettei lumi ole päässyt kunnolla sulamaan. Se vähä, mikä on sulanut, on aiheuttanut haihtumista ja viilentänyt lumipeitettä.