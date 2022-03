Norjalaistutkijat kauhuissaan etelämanteereella – lintulajin tärkein pesimäpaikka on tyhjä

Norjan Etelämantereen tutkimuskeskuksen lähellä oleva pesimäalue Svarthamaren-vuoren rinteillä on käytännössä täysin tyhjä.

– Täällä ylhäällä näemme, mitkä ovat tuhansien pesivien pentujen pesimäpaikat. Nyt täällä ei ole ketään. Se on outoa, se on täysin poikkeuksellista, Sulich sanoo.

Juuri nyt olisi jäämyrskyliitäjien paras pesimäaika ja Svarthamaren Etelämantereen Kuningatar Maudin maassa on lajin tärkein pesimispaikka.

Norjan Polaari-instituutin mukaan pesivien lintujen määrä on heitellyt vuosittain rajustikin, nyt tilanne tärkeimmällä pesimäpaikalla näyttää romahtaneen. Polaari-instituutilla on ollut lintututkimusprojekti, jolla on pitkä ja järjestelmällinen seuranta Kuningatar Maudin maalla.