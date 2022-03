Käynnissä on keskiaikainen piiritys, kuvailee asiantuntija Mariupolin kohtaloa

Venäjä on piirittänyt Asovanmeren rannalla sijaitsevaa Mariupolia yli kaksi viikkoa. Sunnuntai-iltana Venäjä vaati ukrainalaisjoukkoja Mariupolissa antautumaan, Ukraina ei tähän suostunut.

– Venäjä on ehkä arvioinut oikeaksi, että vaatimuksen toteutumisella voi olla jotain mahdollisuuksia, koska Mariupolissa ei ole saatu esimerkiksi vettä pariin viikkoon. Käynnissä on keskiaikainen piiritys, siviilikohteita on tuhottu surutta, tutkija Jyri Lavikainen Ulkopoliittisesta instituutista arvioi antautumisvaatimusta ja sen torjuntaa Ylen aamun haastattelussa.