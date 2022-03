Aleksei Kriventsov ei tiedä, milloin hän uskaltaa matkustaa kotimaahansa Venäjälle – äidin kanssa tulee riitaa, välit kavereihin ovat viilentyneet

– Se oli kauhea tunne; kuinka tämä on mahdollista? En voi uskoa, että Euroopassa näin lähellä meitä syttyy sota, Kriventsov kertoo Yle Österbottenille.

Kriventsov sanoo häpeävänsä kotimaataan Venäjää. Tunne on sellainen, jota hän ei ole koskaan ennen kokenut.

– Suuret nimet kuten Dostojevski, Tolstoi ja Pushkin; baletti, urheilu ja kaikki mistä voit olla ylpeä. Mutta yhtäkkiä maa hyökkää sotilaallisesti Ukrainaan, joka on myös naapurimme, ja minulla on siellä monia sukulaisia.

Erilaisia näkemyksiä sodasta

– Itse koen häpeää. He ajattelevat, että Putin tekee hyvää.

– Äitini on Putinin puolella, hän on itse asiassa aina ollut: Putin, Putin, Putin. Kun sota alkoi, hän sanoi: "Älä koske Putiniin." Minun olisi viisasta puhua hänen kanssaan vain lapsista ja ei sodasta. Yritän tehdäkin niin, mutta joskus tunteet tulvivat yli ja minun on sanottava asiasta. Sitten alamme riidellä ja hän katkaisee puhelun.