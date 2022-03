Pitkään kaikki, mihin Kanye West koski, muuttui kullaksi – näin räppärin maine rapautui niin, ettei häntä haluta Grammyihin esiintymään

Viikonloppuna uutisoitiin (siirryt toiseen palveluun), ettei Grammyt ota yhdysvaltalaisräppäri Kanye Westiä esiintymään huhtikuun gaalaan. Vain päiviä aiemmin Westin pääsy Instagramiin estettiin (siirryt toiseen palveluun) vuorokaudeksi vihapuheen vuoksi.

Viime kuukaudet ovat olleet jopa Westin mittapuulla myrskyisiä. Hän on haastanut riitaa ex-vaimonsa Kim Kardashianin kanssa, uhkaillut (siirryt toiseen palveluun) tämän uutta kumppania väkivallalla ja juhlinut (siirryt toiseen palveluun) seksuaalirikoksista epäillyn Marilyn Mansonin kanssa. West on toistuvasti sanonut haluavansa perheensä takaisin, mutta tapaillut samalla näyttelijä Julia Foxia.

Tuo suhde päättyi hiljan eroon.

Westin viimeisin albumi, Donda 2, julkaistiin helmikuun lopussa. Tämä saattoi mennä monelta ohi, sillä levyä voi kuunnella ainoastaan 200 dollarin hintaisella Stem Player -soittimella. Kriitikot eivät ole levylle lämmenneet (siirryt toiseen palveluun).

Kanye West, joka vaihtoi viime vuonna nimensä muotoon Ye, on aikamme suurimpia popmuusikkoja: miljardööri, joka on myynyt yli 160 miljoonaa levyä ja saanut 22 Grammy-palkintoa.

Mitä ihmettä Westille on tapahtunut? Kysymys ei ole varsinaisesti uusi.

Nousu hiphopin kuninkaalliseksi

Atlantassa vuonna 1977 syntynyt ja Chicagossa varttunut Kanye West aloitti uransa tuottajana. Vuosituhannen vaihteen molemmin puolin hän teki kappaleita muun muassa Cam'ronille, Foxy Brownille, Ludacrisille ja Jay-Z:lle.

Tähtäin oli alusta asti sooloartistin urassa, mutta Westin piti ensin vakuuttaa Jay-Z:n levy-yhtiö Roc-A-Fella Records sekä kollegat siitä, että biitintekijä osaa myös räpätä. Netflix-dokumentissa Jeen-yuhs (2022) nähdään useampi kohtaus, joissa Pharrellin ja Mos Defin kaltaiset ammattilaiset häkeltyvät uraansa aloittelevan Westin riimittelykyvyistä.

Netflix-dokumentti Jeen-yuhs (2022) näyttää, kuinka tuottajana uransa aloittanut Kanye West yritti pitkään vakuuttaa muut räppärin taidoistaan. Kuva: Netflix

Kriitikoiden ja yleisön rakastama esikoislevy The College Dropout (2004) on yhä Westin uran myydyin albumi. Late Registration (2005) ja Graduation (2007) jatkoivat kunnarilinjaa. Westin äidin Donda Westin kuolemaa seurannut synkkä R&B-levy 808s and Heartbreak (2008) otettiin ristiriitaisemmin vastaan, mutta levyn arvostus on sittemmin noussut.

Vuoden 2010 My Beautiful Dark Twisted Nightmare ikuisti Kanye Westin aseman yhtenä hiphopin historian kuninkaallisista. Indiemusiikkiin erikoistunut Pitchfork antoi albumille täyden kympin, mikä on äärimmäisen harvinaista (siirryt toiseen palveluun). Vain yksi albumi, Fiona Applen Fetch the Bolt Cutters (2020), on sittemmin yltänyt samaan.

Massiivinen, tähtivierailijoita Rihannasta Elton Johniin pursunnut runsaudensarvi syntyi Havaijilla, jonne West oli lähtenyt hermolomalle. Se ei jäänyt Westin uran viimeiseksi.

Näkyvyyttä ja häiriköintiä

"I'mma let you finish", eli "annan sinun puhua loppuun".

Näin Kanye West lupasi Taylor Swiftille vuoden 2009 MTV Video Music Awards -gaalassa. Swift oli pokkaamassa parhaan naisartistin musiikkivideon palkintoa, kun West ryntäsi lavalle, nappasi mikrofonin kantritähden kädestä ja piti monologin Beyoncén puolesta.

West uskoi, että Beyoncén Single Ladies (Put a Ring on It) -videon olisi pitänyt voittaa.

Kanye West keskeytti Taylor Swiftin kiitospuheen MTV Video Music Awardsissa syksyllä 2009. Välikohtausta on puitu viime vuosiin saakka. Kuva: FilmMagic / Getty Images

Välikohtauksesta seurasi 2020-luvulle asti jatkunut saaga (siirryt toiseen palveluun). Swift on kutsunut Westiä kiusaajaksi.

Myllerryksestä huolimatta, ja osin sen ansiosta, Westin asema yhdysvaltalaisen popkulttuurin ikonina on pitkään vain kasvanut. Grammy-palkintoja ja listäykkösiä on sadellut sekä Westin omille levyille että hänen levy-yhtiönsä Good Musicin julkaisuille.

Westin tähtäimessä oli jo varhain tulla alan parhaiten pukeutuvaksi räppäriksi, ja muoti on kulkenut vahvasti musiikin rinnalla. Ensimmäiset Air Yeezy -lenkkarit lanseerattiin vuonna 2009, ja siitä eteenpäin West on tehnyt yhteistyötä niin Niken ja Adidaksen kuin Louis Vuittonin ja A.P.C.:nkin kanssa.

Vaatemallistojen vastaanotto on vaihdellut tyrmäyksestä hyväksyntään, mutta näkyvyys on ollut huimaa. Hänen leivissään työskenteli jonkin aikaa (siirryt toiseen palveluun) myös suomalainen Sasu Kauppi.

Kanye West on tehnyt uraa muodin parissa ja viettänyt aikaa muun muassa edesmenneen muotisuunnittelijan Karl Lagerfeldin kanssa. Kuva: OLIVER WEIKEN / EPA / ALL OVER PRESS

Gospelmusiikkia ja itsemurha-aikeita

Hengellisyys on aina näkynyt ja kuulunut Westin tekemisissä. Jesus Walks -singlellä (2004) hän kritisoi amerikkalaisen musiikkiteollisuuden maallisuutta: West näki, että seksi ja väkivalta kelpasivat räppibiisin aiheiksi, mutta kristinuskoon ei haluttu kajota.

Uransa mittaan West on sovittanut ylleen Jeesuksen viittaa, ja onhan hänellä albumikin nimeltä Yeezus (2013). West on puhunut itsestään "valittuna", ja julkisuus on tuntunut ruokkivan jonkinlaista messiaskompleksia. West on verrannut itseään historian suurmiehiin Leonardo Da Vincista Pablo Picassoon.

– Elämäni kipein asia on se, etten pääse koskaan näkemään itseäni esiintymässä, West sanoi (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2009.

Vuonna 2019 West ilmoitti lopettavansa kokonaan sekulaarin musiikin tekemisen. Päätöstä seurasivat nimeä Jesus Is King kantaneet studioalbumi ja konserttielokuva. Samoihin aikoihin West järjesti Sunday Service -nimisiä konsertteja ison gospelkuoron ja vaihtuvien artistivieraiden kanssa.

Projekti sai kiitosta, mutta samaan aikaan pinnalle nousivat Westin mielenterveysongelmat.

Levyn ilmestymisvuonna West kertoi haastattelussa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään, jota hän ei aina ole halunnut lääkitä. Hän oli jo muutama vuosi aiemmin joutunut sairaalaan psykoosin ja vainoharhaisuuden vuoksi. Masennusta ja itsemurha-aikeita West käsitteli vuoden 2018 pienoisalbumilla Ye.

Samaan aikaan West alkoi aktivoitua poliittisesti, eikä suunta miellyttänyt kaikkia.

Lokakuussa 2018 Kanye West vieraili Donald Trumpin luona Valkoisessa talossa.

West oli alkanut käyttää Make America Great Again -lippistä ja kaveeraata Donald Trumpin kanssa. Oman presidentinvaalikampanjansa aikana hän piti trumpmaisia sekavia puheita (siirryt toiseen palveluun). Yhdessä hän kertoi toivoneensa aikoinaan, että hänen esikoistyttärensä abortoitaisiin. Westillä on neljä lasta hänen vaimonsa, tv-yrittäjä Kim Kardashianin kanssa.

Abortinvastaiset puheet löivät railoja Westin ja Kardashianin avioliittoon. Vuonna 2021 se ajoi lopulta karille.

Avioero ja alamäki

Kim Kardashian ja Kanye West lienevät someajan seuratuin pariskunta. Tinkimättömän taiteilijan sekä piinkovan bisnesnaisen liitto on jättänyt länsimaiseen popkulttuuriin pysyvän jäljen.

Liiton rakoilua spekuloitiin pitkään, ja helmikuussa 2021 lopulta uutisoitiin Kardashianin hakeneen eroa aviomiehestään. Tässä kohtaa pariskunta oli lehtitietojen mukaan asunut jo pitkään erillään.

Kim Kardashian West ja Kanye West osallistuivat Oscar-gaalan jatkoille helmikuussa 2020. Vuosi myöhemmin Kardashianin uutisoitiin hakeneen eroa miehestään. Kuva: Ringo Chiu / EPA

Nyt mediassa käsitellään Westin, Kardashianin ja tämän uuden puolison Pete Davidsonin välistä kolmiodraamaa. Saagan edetessä on julkaistu taas tusinoittain kirjoituksia siitä, miten (siirryt toiseen palveluun) ja miksi (siirryt toiseen palveluun) Kanye Westistä pitäisi puhua.

Viime viikonloppuna peruttiin Westin esiintyminen huhtikuisessa Grammy-gaalassa. Westin äidin mukaan nimetty Donda on siellä ehdolla vuoden parhaan albumin ja parhaan rap-albumin kategorioissa.

Jos West lopulta nousee lavalle pitämään kiitospuhetta, voi lopputulos olla mitä tahansa.

