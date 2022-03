Varhaisperunan istutus alkoi viikonloppuna Rymättylässä – tänä keväänä on taisteltu jäätä vastaan

Ensimmäiset varhaisperunat on istutettu peltoon Naantalin Rymättylässä, vaikka jää on aiheuttanut lisähaastetta istutustöihin.

Jääpeitettä on varsinaissuomalaisilla pelloilla vielä rajusti. Monilla pelloilla jääkerros voi olla vielä jopa 20 sentin paksuinen.

Naantalin Rymättylässä on viime vuosina ollut tapana aurata perunapelloilta lumi pois, jotta keväinen aurinko tarttuisi aikaisemmin ja paremmin pellon tummaan pintaan.

– On aurailtu ja äestetty ja kaikkea muutakin on koitettu tehdä. Kovan työn takana se on ollut, Leinonen kuittaa.