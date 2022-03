Ukrainan sota ei pysäyttänyt venäläisten asuntokauppoja Suomessa – ostolupia haetaan etenkin rajamaakunta Etelä-Karjalasta

Ukrainan sota on kiristänyt suhtautumista Venäjään ja venäläisiin niin meillä kuin muuallakin, mutta se ei ole vienyt venäläisten haluja ostaa kiinteistöjä Suomesta.

– Kyllä suomalaiset ovat valmiita myymään asuntoja venäläisille. Ei se ole heille ongelma. Ihan toinen juttu on kiinteistöt, joissa on isoja maa-alueita, kertoo myyntipäällikkö Mira Nykänen kiinteistönvälitys Sp-kodista Imatralta.

Puolustusministeriö on saanut sodan syttymispäivän 24. helmikuuta jälkeen yhteensä 15 ostolupahakemusta kiinteistökauppoihin Venäjän kansalaisilta. Hakemustahti on normaali.

– Lupahakemuksia on tullut tasaiseen tahtiin. Sota sellaisenaan ei ole vaikuttanut venäläisten ostokäyttäytymiseen Suomessa ainakaan vielä, kertoo neuvotteleva virkamies Anu Sallinen Puolustusministeriöstä.

Sallisen mukaan saapuneista 15 hakemuksesta kolme on saanut myönteisen päätöksen ja kolmessa lupaa ei ole tarvittu. Auki on yhdeksän hakemusta.

– Ei-luvantarvetta tapauksissa on ollut kyse joko pariskuntien kaupoista, joissa toinen on EU/ETA-maan kansalainen (lähtökohtaisesti Suomi) tai sukulaisten välisistä kaupoista, joissa lain mukaan ei tarvita lupaa, koska voisivat periä suoraan ko. henkilön, Sallinen selventää.

Ostolupavaatimus on ollut voimassa vuoden 2020 alusta. Toistaiseksi kaikki hakemukset on hyväksytty. Viime vuonna niitä oli 217. Pääosa hakemuksista liittyy asuntokauppoihin ja muut lähinnä kesämökkeihin.

Ostolupahakemuksista selvästi eniten kohdistuu kiinteistökauppoihin Etelä-Karjalassa (6 kpl.). Etelä-Savoon ja Pohjois-Karjalaan on kaksi hakemusta, Kymenlaaksoon, Päijät-Hämeeseen, Keski-Suomeen, Pirkanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle kuhunkin yksi hakemus.

Ei kauppoja ruplakassilla

Kymmenen vuotta sitten kauppoja tehtiin 600:n vuosivauhtia, joten huippuvuosista on pudottu paljon jo reilusti ennen Ukrainan tapahtumia ja niitä seuranneita pakotteita Venäjälle.

Esimerkiksi koronarajoitukset ovat liki kuopanneet venäläisten Suomi-reissut kahtena edellisvuotena ja myös tilinavausta Suomessa on kiristetty venäläisille jo ennen Ukrainan sotaa.

– Jos henkilöllä ei ole mahdollisuutta avata pankkitiliä Suomessa, niin kiinteistön ostaminen on aika lailla mahdotonta, koska kaikki suuret venäläispankit ovat pakotelistoilla, jolloin niistä ei ole rahaliikenettä suomalaispankkeihin, Sallinen selvittää.

Pääosa venäläisistä asuintokaupan tekijöistä asuukin jo valmiiksi Suomessa. Tällöin heillä on yleensä myös tili Suomessa ja asuntokauppa sujuu ilman suurempia kiemuroita.

Pääsylippu Suomeen

Vaikeuksista huolimatta venäläiset ovat edelleen pystyneet ostamaan asuntoja Suomesta tänä vuonnakin, vaikka takavuosiin nähen hiljaista on ollutkin.

– Ei se ole ihan nollissa. Edulllisia, kymppitonnin tai kahden asuntoja kyllä menee kaupaksi. Eli tosi halpoja, joihin ei tarvita pankkilainoja ja pystytään säästöillä ostamaan ja jopa niin että yhdelle asunnolle on useampi ostaja, Nykänen toteaa.

– Helpompi tulla Suomeen, kun on osoite Suomessa, Nykänen kertoo.

Sallisen mukaan ilmiö on noteerattu myös Puolustusministeriössä.

– Monesti on useita perheenjäseniä nimetty kiinteistön omistajaksi. Me selvitämme ostajien suhteet toisiinsa ja mikä on motiivi omistajuuden hajautuksessa., Sallinen kertoo.