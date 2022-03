Sodan takia jokaisen kannattaa vähentää energian kulutusta, arvioivat Sitra ja energiajärjestö – tutkijan mukaan käsillä on kauan odotettu käänne

Tällaisia asioita kansainvälinen energiajärjestö IEA suosittelee (siirryt toiseen palveluun) rikkaiden maiden päättäjille ja tavallisille ihmisille. IEA:n mukaan edessä on todennäköisesti maailmanlaajuinen energiakriisi, joka on seurausta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra julkaisi tänään tiiviin selvityksen, jossa arvioidaan aiempien energiakriisien oppeja. Yksi näistä on energian säästäminen ja panostaminen energiatehokkuuteen.

Suomalaiset säästivät energiaa kriisin keskellä 1970-luvulla

Venäjä on yksi maailman tärkeimmistä öljyn tuottajamaista . Se on myös keskeinen maakaasun toimittaja etenkin Euroopalle. Toistaiseksi pakotteet eivät ole kohdistuneet energiakauppaan, mutta moni länsimainen toimija pyrkii eroon Venäjä-riippuvuudestaan.

IEA:n mukaan Venäjä saattaa tilanteesta johtuen laskea päivittäistä öljyn tuotantoaan noin kolmella miljoonaalla barrelilla päivässä huhtikuusta lähtien. Se on iso luku ja tarkoittaa järjestön mukaan "suurinta öljyn tarjontashokkia vuosikymmeniin".

Sitran Hietaniemi ehdottaa, että energian säästämisestä valmisteltaisiin pahan päivän varalle kansalaiskampanja. Aiemmissa kriiseissä ihmisiä on kannustettu esimerkiksi laskemaan asuntojensa sisälämpötilaa ja välttämään ylimääräistä autoilua.

– On esitetty arvio, että jopa puolet ydinsähköstä, mikä vuosien 2010 ja 2015 välillä menetettiin, pystyttiin korvaamaan energiaa säästämällä ja energiatehokkuuden avulla. Osa näistä toimenpiteistä vakiintui myös osaksi normaalia elämää. Japanin sähkönkulutus on edelleenkin matalammalla tasolla kuin ennen vuotta 2011, Hietaniemi sanoo.

Kulutuksen vähentämisestä harvoin puhutaan, vaikka tarve olisi

– On erikoista, että ilmastonmuutos ei ole saanut aikaan näin merkittäviä ulostuloja energian säästämisestä, vaikka se olisi vähintään yhtä hyvä syy energian kulutuksen vähentämiseen kuin tämä kriisi.

Vadén näkee, ettei energian kulutuksen laskemisesta ole haluttu puhua ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sen sijaan on valittu positiivisempi viesti siitä, että kaiken voi korvata uusiutuvilla energiamuodoilla eikä tarvitse vähentää kulutusta, hän sanoo. Vadénista on kuitenkin aivan selvää, ettei energian käyttö voi jatkua ja kasvaa samalla tavalla kuin on tapahtunut vuosikymmeniä.