Vierastaistelijoiden rooli ei ole vielä selvä Ukrainassa, sanoo asiantuntija

Toinen seikka on Ukrainan tarve taistelijoille.

– Ukrainalla on hyvin varusteltu armeija ja korkea taistelutahto. Maa on ollut sotatilassa vuodesta 2014, Saarinen muistuttaa.

Taistelijaksi pääsy vaatii paljon: on oltava sotilaallista koulutusta, mahdollisesti taistelukokemusta ja kielitaitoa.

– Vielä ei ole selvää, mikä on kansainvälisen legioonan rooli, mihin nämä taistelijat menevät, Saarinen kuvailee Ukrainan tilannetta.

– Venäjä pitää vierastaistelijoita palkkasotilaina, joihin eivät päde samat lait kuin muihin. Teloitetuksi tuleminen on mahdollista, hän sanoo.

Jos harkitsee lähtöä vierastaistelijaksi Ukrainaan, kannattaa miettiä useamman kerran, mitkä ovat seuraukset, joiden kanssa on valmis elämään.

– Osalle pahinta on se, ettei tule takaisin. Taisteluihin osallistuneille usein pahin asia ollut se, mitä on kokenut taisteluissa. Mistä ei pääse enää eroon, kun palaa, Saarinen huomauttaa ja muistuttaa, että on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja auttaa.