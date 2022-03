Ukrainalaispakolaisten lemmikit on lääkittävä taudeilta nopeasti, mutta viranomaiset eivät saa sovittua, miten se tehtäisiin

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen sanoo, että virasto on parhaillaan selvittämässä keinoa, kuinka voidaan torjua lemmikkieläinten mukana tuomat tautiriskit parhaiten. SEYn esittämään vastaanottokeskusmalliin Maahanmuuttovirasto ei juuri kommentoi.

– Tietenkin kaikki ehdotukset on hyviä ja tutkitaan, millä tavalla olisi toteutettavissa ja mikä olisi järkevää ihmisten ja lemmikkien kanssa, Kähkönen sanoo.

SEY on valmis tarjoamaan rahallista tukea 20 000 euroa vastaanottokeskuksen perustamiseen.

– Ihan tarkkaan en SEYn mallia tunne, mutta tällainen valmis malli on olemassa, mutta me tutkimme asiaa, Kähkönen kertoo.

Viranomaiset ovat yhtä mieltä siitä, että lemmikit ovat tervetulleita, mutta ne on saatava mahdollisimman pian lääkittyä eläintautien varalta.

Heisimato voi olla ihmiselle tarttuessa jopa hengenvaarallinen

Suomen viranomaiset ovat varoittaneet eläintautiriskeistä jo viikkoja sitten (siirryt toiseen palveluun) , mutta toistaiseksi on vedottu vain lemmikkien kanssa tuleviin viestinnällä. SEYn toiminnanjohtaja Kati White pitää tilannetta erittäin huolestuttavana.

– Näkemykseni on se, että viranomaiset eivät ota ihan tosissaan tätä tautiuhkaa, White toteaa.

– Jos se pääsee leviämään Suomen luontoon, se tarkoittaa, että jatkossa suomalaiset eivät voi syödä mustikoita ja mansikoita suoraan luonnosta. Silloin uhkana on, että saamme ihmiselle vaarallisia heisimatoja itseemme.

Jokunen lemmikki on päässyt turvaan vastaanottokeskukseen

Maahanmuuttoviraston ylitarkastaja Kati Vahtera sanoo, että vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä muutamia ukrainalaisten mukana tulleita lemmikkejä.

– Vastaanottokeskusten lemmikit on hoidettu Ruokaviraston antaman terveysohjeistuksen mukaisesti, Vahtera sanoo.

Hän uskoo, että suurin osa lemmikeistä on mennyt yksityismajoitukseen.

Maahanmuuttovirasto on uuden tilanteen edessä, sillä aiemmin pakolaisilla ei ole ollut lemmikkejä mukana. Tilanne on joka tapauksessa vaikea, sillä vastaanottokeskuksissa ei ole huomioitu lemmikkien tuloa, varsinkaan eläintautiriskien osalta.

Yhtenäinen ratkaisu lemmikkien karanteenitiloihin tarvitaan

Kiviruusun mukaan Ruokavirasto on aiemmin tehnyt kartoituksen, jolla etsittiin markkinoilta halukkaita eristys- ja karanteenitilojen järjestämiseen.

Kiviruusu sanoo, että lemmikkien kanssa tulleita ukrainalaisia on nyt siirtynyt erilaisiin paikkoihin, mutta olisi tärkeää saada yhteinen ratkaisu.

Lemmikkien kanssa tulevista vain pieni osa on ilmoittautunut tulliin, jolloin eläimet on lääkitty asianmukaisesti. Ruokavirastolla on tällä hetkellä tiedossa 65 eläimen maahan saapuminen.