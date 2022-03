Vilja-Tuuli Huotarinen seuraa Jenni Haukiota Turun kirjamessujen ohjelmajohtajana

Turun kirjamessujen ohjelmajohtajaksi on valittu kirjailija Vilja-Tuuli Huotarinen . Hän seuraa vuodesta 2012 lähtien tehtävää hoitanutta Jenni Haukiota .

Hänet on palkittu muun muassa lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnolla, Kalevi Jäntin palkinnolla ja Anni Swan -mitalilla.

Huotarinen on työskennellyt myös runouslehden päätoimittajana ja erilaisten tapahtumien järjestäjänä. Parhaillaan hän on Sanasto ry:n kirjallisuuskummina. Koulutukseltaan Huotarinen on filosofian maisteri.