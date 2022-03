Olympiamitalistit palaavat sinne, mistä ura alkoi – millainen oli Kerttu Niskasen nuoruus urheilijana? Katso haastattelu

– Hyvä paikka on ollut asua ja treenata. Niin hyvä, että en ole täältä mihinkään muuttanut, Niskanen kertoo.

Sotkamolla on pitkä historia urheilun saralla urheilumenestyksen kautta, harjoittelukeskuksena ja kilpailujen järjestäjänä.

Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan johtaja Janne Vuorinen kertoo, että urheilun, opiskelun ja arjenhallinnan yhdistämisellä on iso merkitys nuorille urheilijoille.

– Nuoren urheilijan tavoitteellinen valmentautuminen on arjen kokonaisuuden kannalta vaativaa. Kun harjoittelee kaksi kertaa päivässä, on selvää, että koulujärjestelmän pitää tukea jo aikataulujenkin muodossa. Lisäksi on huomioitava kulkemiset, ruokailut, asumiset ja terveyspalvelut.