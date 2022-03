Uusi suositus neljänsistä koronarokoteannoksista valmistumassa – fokuksessa vakavan tautimuodon ja kuolemien ehkäisy

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) odotetaan antavan tänään tai huomenna suosituksen neljännen koronarokoteannoksen antamisesta. THL on suositellut tähän saakka neljänsiä annoksia vain niille 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt.

Suomessa odotetaan THL:n suosituksia neljänsistä koronarokoteannoksista tänään tai huomenna.

Taustalla on Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) arvio. KRAR on käyttänyt esityksensä pohjana suomalaisista kerättyjä terveysrekisteritietoja ja myös ulkomailta saatuja kokemuksia.

Suosituksessa painavat viime viikkoina lisääntynyt erikoissairaanhoidon potilasmäärän nousu ja omikron BA.2 -virusmuunnoksen voimakas leviäminen, kertoo THL:n ylilääkäri ja rokotusasiantuntijaryhmän jäsenen Hanna Nohynek.

– Tiedoista on täytynyt selvittää, ovatko ihmiset sairaalassa kuolleet koronan vuoksi vai koronan kanssa. On tärkeä erottaa, minkälaisesta ilmiöstä on kysymys. Se mitä tiedetään tällä hetkellä rokotteiden tehosta omikron BA. 2:a vastaan, on, että teho on yhtä hyvä kuin mitä se on omikron BA.1 -varianttia vastaan. Siinä mielessä ei ole tullut huononnusta asiaan, Nohynek sanoo.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Nohynek muistuttaa, että tämänhetkiset rokotteet estävät vakavaa koronatautia ja kuolemaa, mutta ne eivät ole parhaita mahdollisia estämään virustartuntaa ja viruksen eteenpäin tarttumista.

– Fokuksessa on pidettävä koko ajan, mitä me haluamme rokotusohjelmalla saada aikaan. Sen ytimessä on vakavan taudin ja koronakuolemien ehkäisy.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on tehnyt eilen oman arvionsa siitä, kenellä Suomessa on tässä epidemiatilanteessa tarvetta neljännelle rokoteannokselle. Samalla on pohdittu rokotusten aikataulua.

Tähän saakka neljännen rokotteen ovat Suomessa saaneet (siirryt toiseen palveluun) voimakkaasti immuunipuutteiset yli 12-vuotiaat henkilöt. Heille tehosteannosta on suosituksen mukaan voitu antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

Uudessa arviossa on tarkasteltu suomalaista aineistoa yhdistämällä tietoja tartuntatautirekisteristä, sairaanhoidosta ja tehohoidosta ja rokotusrekisteristä.

– Näin voidaan katsoa, mikä on suomalaisilla eri ikäisillä ihmisillä rokotteen teho ihan viime aikoina. Se on meille tietysti erittäin tärkeä tietolähde, Nohynek sanoo.

Suomessa on tällä hetkellä noin 1,88 miljoonaa rokoteannosta. Toistaiseksi maailmalla ollaan tilanteessa, ettei yhdellekään rokotteelle ole myyntilupaa neljännelle annokselle. Kansanterveysviranomaiset voivat kuitenkin poiketa myyntiluvasta, jos se katsotaan lääketieteellisesti ja epidemiologisesti perustelluksi.

Israel rokottaa yli 60-vuotiaat

Suomessa on perehdytty myös tutkimustuloksiin muualta maailmasta. Esimerkiksi Israelissa neljänsiä annoksia on annettu yli 60-vuotiaille ja terveydenhuollon ammattilaisille jo tammikuusta lähtien.

Viimeisimpien tietojen mukaan Israelissa kolmas rokoteannos on pudottanut sairaanhoidon tarvetta merkittävästi. Nohynekin mukaan Israelissa 4–6 kuukautta kolmannen annoksen jälkeen annettu neljäs annos on palauttanut rokotteen tehon samalle tasolle mitä se oli heti kolmannen annoksen antamisen jälkeen.

– Puhutaan tilastollisesti merkitsevistä eroista, mutta kolmas annos on jo alentanut sairaalahoitoja hyvin paljon, ja se neljännestä annoksesta saatu lisäarvo ei ole kovin suuri siihen nähden jos verrataan niihin, ketkä ovat suurimmassa riskissä. Niihin verrattuna, joilla ei ole yhtään rokoteannosta tai jotka ovat saaneet vain yhden tai kaksi rokoteannosta, on ero kolmannen ja neljännen annoksen välillä aika pieni.

Tuoreen suomalaisten rokotusasenteita mittaavan kansalaispulssikyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan noin puolet vastaajista ottaisi neljännen koronarokotteen, jos terveysviranomaiset suosittelisivat sitä.

Esimerkiksi Ruotsi päätyi tammikuussa suosittamaan neljänsiä rokoteannoksia 80 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Ruotsissa suositus koskee kotihoitoa saavia, ja hoivakodeissa asuvia sekä kaikkia 80 vuotiaita ja sitä vanhempia.

Oikea ajoitus on tärkeä

Nohynekin mukaan tartuntojen määrään nykyisillä rokotuksilla ei voida tämän hetkisessä epidemiatilanteessa kovin paljon vaikuttaa. Punnittavana on ollut, pystytäänkö Suomessa rokotteiden lisäannoksilla estämään vakavan taudin aiheuttamia kuolemia ja mikä on oikea hetki.

– Jos korkeassa riskissä olevien ylimääräisiin rokotuksiin ryhdytään kesällä, niin todennäköisesti se on liian myöhäistä omikronia ajatellen ja liian varhaista syksyn mahdollista seuraavaa epidemia-aaltoa ajatellen.. Jos jotain halutaan tehdä, niin se täytyy tehdä kohtuullisen pian.

Ylilääkärin mukaan on odotettavissa, että epidemia laantuu taas keväällä, ja jos vanhat merkit pitävät paikkansa, uutta nousua voi tulla syksyllä.

– Tässä on kysymys siitä, onko lisäannoksia parempi antaa nyt vai myöhemmin syksyllä. Immunologinen vaste on yksi tärkeistä kysymyksistä. Hyvin tiheästi annettavat annokset eivät ole optimi tapa toimia. On täytynyt punnita, mitä pystytään ehkäisemään lisää, jos ylimääräisiä annoksia annetaan nyt.

Immunologisesti paras kolmannen ja neljännen annoksen välinen annosväli olisi Nohynekin mukaan vähintään neljä–kuusi kuukautta. Antovälikin riippuu epidemiatilanteesta.

– Se riippuu siitä, mitä suojatehoa halutaan. Jos ollaan vakavassa epidemiatilanteessa, rokote voidaan antaa reilusti alle 6 kuukauden, mutta ihan immunologisten perussääntöjen mukaisesti saadaan parempi suojateho, jos kolmannen ja neljännen annoksen väli on pidempi. Esimerkiksi Saksa on terveydenhuollon ammattilaisten kohdalla toteuttanut tätä kuuden kuukauden minimiä.

Syksyllä uudet suositukset

Epidemian odotetaan laantuvan kevään kuluessa, mutta virus ei ole poistumassa kokonaan. Epävarmoja tekijöitä ovat erityisesti mahdolliset uudet variantit. Keskustelut uusista variantteja vastaan räätälöidyistä rokotteista ovat käynnissä viranomaisten ja valmistajien välillä. Sitä mukaa kun uudet rokotteet saavat myyntilupia, pitää rokotusohjelmaakin ajantasaistaa., sanoo Nohynek.

Syksyllä on todennäköisesti odotettavissa uusia suosituksia rokotteisiin liittyen. Varmuutta ei vielä ole myöskään siitä, kenelle rokotukset tullaan jatkossa kohdistamaan.

– Kyllä tahtotila on siihen ja valmistautuminen, että syksyllä tulee antaa suosituksia niille, jotka tarvitsevat lisäsuojaa koronaa vastaan. Onko sitten kysymys pelkästään ikäihmisistä ja lääketieteellisistä riskiryhmistä vai laajemmasta väestöstä, sitä on ennenaikaista sanoa.

Syksyn rokotusten osalta annosvälin pohtiminen on jälleen edessä.

– On mietitty, pitäisikö rokotteita antaa joka kuudes kuukausi vai olisiko parempi antaa kerran vuodessa, eli syksyllä vuoden välein. Jos koronavirus jää tänne ja aiheuttaa talvikautisia epidemioita, niin kyseeseen voisi tulla kerran vuodessa annettava tehoste juuri ennen epidemian alkamista. Samaan tapaan kuin influenssarokote, arvio Nohynek.

Immuniteetti koronaa vastaan paranee

Pitkällä aikavälillä Nohynekin mukaan on tärkeää muistaa, että immuniteetti koronavirusta vastaan paranee kaiken aikaa.

Tutkijat keräävät tietoa ja mallinnuksilla yritetään selvittää miten rokotteita voidaan jatkossa käyttää parhaiten siten, että suurimmassa riskissä olevat eivät sairastuisi vakavaan tautiin.

– Ihmiset ovat kohdanneet koronavirusta. Tiedämme, että se antaa suojaa myös vakavaa tautia vastaan ainakin joksikin aikaa. Yhdistelmä rokotteesta ja sairastetusta taudista suojaa jonkin aikaa. Kuinka pitkään se suojaa eri ikäisiä ja minkälaiselta tautimuodolta, tätä tietoa kerätään maailmalta kaiken aikaan ja erilaisilla mallinnuksilla pyritään valottamaan vaihtoehtoja.

Tutkijat yrittävät ymmärtää, miten jatkossa rokotteita käytetään parhaiten, että suurimmassa riskissä olevat ihmiset pysyisivät mahdollisimman terveinä.

0–4-vuotiaiden lasten rokotuksista oma suositus myöhemmin

Suomessa THL suosittelee edelleen rokotteen ottamista 5–11-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille sekä sellaisille lapsille, joiden lähipiirissä on riskiryhmiin kuuluva ihminen.

Myös perusterveille 5–11-vuotiaille lapsille on tarjottu Suomessa mahdollisuus rokotuksen ottamiseen.

Tätä nuorempien lasten eli 0,5–4-vuotiaiden rokotteelle ei toistaiseksi ole vielä myyntilupaa. Myös tämän ikäryhmän rokotuksista THL tulee tekemään aikanaan arvion. Tämän ei kuitenkaan tapahdu vielä lähikuukausina, arvioi Nohynek.

– Kyllä meidän täytyy tietysti ottaa kantaa silloin, kun näitä pienille tarkoitettuja rokotteita on, ja tehdä samanlainen katsanto kuin tehtiin 5–11 vuotiaista.

Lue myös:

Täältä löydät kaikki tuoreimmat uutiset koronaviruksesta.

Kuuntele Ylen uutispodcast: