Laajin opetusalaa koskeva lakkovaroitus vuosikymmeniin: sulkisi koulut pääkaupunkiseudulla – myös päiväkodit uhkaavat mennä viikoksi kiinni

Työehtosopimusneuvotteluja on jatkettu siitä lähtien sovittelijan välityksellä.

– Nyt sovittelijan pöydässä oltu jo aika pitkään eikä mitään liikehdintää ole tapahtunut siihen suuntaan, että kuultaisiin meitä. Nyt on aika arvostus takaisin työnantajilta ja poliitikoilta, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine lataa.

Päiväkodit, koulut, kirjastot ja museot kiinni

– Opettajathan eivät ole paljon lakkoilleet. Viimeisin laajempi lakko on ollut vuonna 1984 ja yhden päivän mittainen lakko harjoittelukouluilla vuonna 2018. Yhtä laaja lakkovaroitus on annettu viimeksi vuonna 1995.

– Tässä on menty kriisistä kriisiin ja on venytty ja paukuttu, eikä se näy palkoissa. Palkkaremontti on tärkeä, jotta porukka jaksaa ja saamme sekä hoitajia että varhaiskasvatuksen opettajia lisää pääkaupunkiseudulle, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine korostaa.