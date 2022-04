Jos ahmit Soturikissat-kirjat, kannattaa kokeilla myös Tulisiivet-sarjaa – sarjojen takana on sama kirjailija, joka kirjoittaa mieluiten öisin

Yhdysvaltalaisen lastenkirjailijan Tui T. Sutherlandin Tulisiivet-sarja on niin suosittu, että jopa Netflix on tekemässä lohikäärmeistä sarjaa.

Yhdysvaltalaiskirjailija Tui T. Sutherland ilmestyy tietokoneruudulle täsmälleen sovitulla kellonlyömällä. Hän on juuri niin iloinen ja elämänmyönteinen kuin valokuvista on voinut aistia. Hän kyselee voinnit ja säätilat ja kertoo, millaista on keväisessä Massachusettsissa Yhdysvaltain koillisrannikolla. Sielläkin on ollut paljon lunta.

Tui T. Sutherland on Suomessa vielä melko tuntematon nimi, sillä hänen kirjoittamaansa Tulisiivet-sarjaa ryhdyttiin suomentamaan vasta viime vuonna. Nyt lohikäärmeistä kertovasta Tulisiivet-sarjasta (Gummerus) on ilmestynyt kolme suomennosta ja seuraava on tulossa toukokuussa. Suomentaja Meri Kapari saa paiskia töitä, sillä kaiken kaikkiaan sarjassa on ilmestynyt 15 kirjaa.

Tui T. Sutherland on hyvin eläinrakas. Hänellä on aina ollut koiria. Tällä hetkellä koiria on kaksi. Kuva: Charles Eshelman / Gummerus

Maailmalla Sutherland tunnetaan, sillä hänen lastenkirjasarjaansa on myyty jo yli 14 miljoonaa kappaletta. Lisäksi Netflix on tekemässä Tulisiivistä animaatiosarjaa.

Sutherlandilta, jos keneltä voi kysyä, miten tehdään lapset koukuttava kirjasarja?

– Lähtökohta on varmaan se, että lapsia kiinnostavat lohikäärmeet. Minuakin kiinnosti ja kiinnostaa näköjään vieläkin, Sutherland nauraa.

Kirjailija jatkaa kuitenkin pohdintaa ja paljastaa rakentavansa tarinat siten, että niissä on paljon jännittäviä käänteitä ja jopa tragediaa, mutta vastapainona on myös huumoria.

– Lohikäärmeet vitsailevat paljon ja myös huolehtivat ja välittävät toisistaan.

Soturikissat oli hyvä kirjoittajakoulu

Ennen oman kirjasarjan aloittamista Sutherland sai erinomaisen opin koukuttavan sarjan tekemisestä. Hän on yksi Erin Hunter salanimen taakse kätkeytyvistä kirjailijoista. Erin Hunter on kirjailijakollektiivi, joka kirjoittaa supersuosittua Soturikissat- ja Etsijät-sarjaa.

Sutherland oli aluksi Soturikissojen kustannustoimittaja. Hän muokkasi ja korjaili kirjoittajien tekstiä. Pian hänet pyydettiin mukaan kirjoitustiimiin, joka kirjoitti rivakkaan tahtiin sarjaa kissojen klaaneista ja taisteluista.

– Se oli erinomainen kirjoituskoulu. Minun täytyi saada oma "ääneni" sopimaan muiden kirjoittajien tyyliin.

Soturikissat-fantasiakirjasarjaa on suomennettu vuodesta 2009 lähtien. Kuva: Kimmo Hiltunen / Yle

Enää Sutherland ei ole mukana Erin Hunter -ryhmässä. Oma Tulisiivet-sarja vie kaiken ajan, sillä siinäkin julkaisutahti on kova.

Nyt kun sarja on 15 kirjan rajapyykissä, Sutherland pohtii vakavissaan, haluaako vielä jatkaa sarjaa.

– En ole yhtään kyllästynyt lohikäärmeisiin, pidän niistä niin paljon. Mutta minulla olisi myös muita ideoita. En ole vielä osannut päättää, mitä tehdä.

Tilausta lohikäärmeille varmasti olisi jatkossakin, sillä Netflix työstää parhaillaan animaatiosarjaa Tulisiivistä. Hanke on vielä kesken ja Sutherland arvioi, että valmistuminen kestää vielä vuoden tai pari. Tv-sarjan myötä Tulisiipien suosio tuskin laskee.

Rauha heimojen välille

Tulisiivissä lohikäärmeillä on erilaisia heimoja. On mutasiipiä, taivassiipiä ja sadesiipiä. Heimojen välille syntyy ajoittain ristiriitoja ja taisteluja. Aivan kuten oikeassakin maailmassa.

Pääjuonesta voi paljastaa sen verran, että pääosassa ovat viisi eri heimoista koottua lohikäärmeenpoikasta. Heidän tehtävänään on lopettaa mieletön taistelu heimojen välillä ja palauttaa rauha.

– Minua kiinnostaa kysymys kohtalosta ja omista vaikutusmahdollisuuksista. Et voi valita, mihin synnyt, mutta voit vaikuttaa siihen, mitä teet elämässäsi seuraavaksi.

Perhe muutti maasta toiseen

Tui T. Sutherlandia elämä on vienyt maasta toiseen. Hän on syntynyt Venezuelassa ja asunut perheensä kanssa muun muassa Paraquayssa, Dominikaanisessa tasavallassa ja Floridassa. Perhe joutui muuttamaan usein, koska isä työskenteli kansainvälisessä pankissa ja hänen toimipaikkaansa siirrettiin usein.

Myös perhe oli kansainvälinen, sillä Sutherlandin äiti on kotoisin Uudesta-Seelannista. Sieltä juontaa juurensa erikoinen etunimi Tui, joka on uusiseelantilainen lintulaji.

Sutherland uskoo, että asuminen eri maissa on vaikuttanut myös hänen kirjoittamiseensa.

–Olen aina ollut hyvin kiinnostunut ihmisistä ja eri kulttuureista. Sitä samaa olen tuonut myös lohikäärmeisiin. Siksi eri heimojen lohikäärmeet kohtaavat ja tekevät yhteistyötä.

Vaikka Sutherlandin asuinpaikka vaihtui usein, yksi asia pysyi: lukeminen. Sutherland ja hänen siskonsa etsivät aina ensimmäisenä kirjaston uudesta kaupungista. Haave kirjailijan ammatista virisi jo silloin.

Kirjoittaminen sujuu parhaiten öisin

Nykyään Sutherland elää unelmaansa. Hän saa kirjoittaa ja lisäksi hänen kirjojaan ostetaan.

Sutherland myöntää hieman häpeillen kirjoittavansa öisin.

– Silloin on pimeää ja hiljaista. Vain minä ja koiramme ovat hereillä. Se on täydellistä aikaa keskittymiseen.

Koska Sutherland valvoo aamuyöhön, hän nukkuu pitkään. Hänen puolisonsa hoitaa aamutoimet ja kuljettaa perheen alakouluikäiset pojat kouluun. Päivisin Sutherland hoitaa kirjailijan työhön liittyviä sähköposteja, tapaamisia ja haastatteluja.

– Minulle on tärkeää, että olen kotona, kun lapset tulevat koulusta ja voin viettää illat perheen kanssa.

Sutherlandin mukaan vanhempien on syytä näyttää mallia lukemiseen. Hän itse lukee paljon. Kuva: Jeremy West /Gummerus

Molemmat Sutherlandin pojat ovat innokkaita lukijoita. Äitinsä kirjoittamia kirjoja he eivät kuitenkaan lue mielellään.

– Se on ymmärrettävää, sillä kuljen perässä ja kyselen, missä kohtaa he menevät, onko kirja hauska, miksi sinulla on tuollainen ilme. Nykyään he vastaavat jo ennen kuin ehdin kysyä mitään, että kyllä äiti, tämä on tosi hyvä.

Sutherland ei ole kovin huolissaan lasten lukemattomuudesta. Hän on huomannut, että lukeminen kuuluu kuitenkin monen lapsen elämään.

– Käymme usein kirjastossa ja siellä on aina paljon lapsia ja erittäin asiantuntevaa henkilökuntaa, joka auttaa sopivan kirjan löytämisessä.

Sutherland kertoo, että hänen ensimmäinen huolensa koronapandemian alussa oli: miten haalia luettavaa lapsilleen.

– Olin työmatkalla, kun koronasulku alkoi. Soitin miehelleni ja pyysin häntä menemään poikien kanssa heti kirjastoon ja lainaamaan mahdollisimman paljon kirjoja.

Lukeminen kuuluu koko perheen arkeen ja Sutherland pitääkin vanhempien esimerkkiä tärkeänä. Jos lukeminen on kotona osa normaalia päivärytmiä, silloin myös lapset tarttuvat helpommin kirjaan kuin kännykkään.

Tui T. Sutherland vilkuilee välillä ikkunasta ulos. Hän odottaa lapsiansa kotiin koulusta ja haluaa olla heitä vastassa ovella. Suomessa kello lähentelee jo nukkumaanmenoaikaa, mutta Sutherlandin täytyy vielä odottaa ennen kuin pääsee yöllisen kirjoitustyönsä pariin.

Tällä viikolla vietetään Lukuviikkoa. Kouluissa järjestetään paljon lukemiseen kannustavaa ohjelmaa.