Stockmann on tyytyväinen kiinteistökauppaansa Kevan kanssa – toimitusjohtaja: "Vakaa, luotettava ja kotimainen omistaja"

Tavarataloketju Stockmann myy Helsingin keskustan tavaratalokiinteistönsä työeläkevakuuttaja Kevalle, Stockmann tiedottaa. Yli 51 000 neliömetrin kiinteistön kauppa-arvo on 400 miljoonaa euroa.

Stockmann jatkaa tavaratalotoimintaansa uuden omistajan kanssa pitkäaikaisella takaisinvuokraussopimuksella. Sopimuksen tarkkaa kestoa ei kerrota, mutta Stockmannin toimitusjohtajan Jari Latvasen mukaan se on "pitkä".

Kiinnostuneita yli sata

Kauppaa on suunniteltu noin kaksi vuotta. Jari Latvasen mukaan yli sata toimijaa on ollut kiinnostunut kiinteistöstä. Neuvotteluja käytiin kymmenien toimijoiden kanssa. Keva on ollut alusta asti mukana ehdokkaissa.