Näin erilaiselta Helsingin päärautatieasema näyttää jättiremontin jälkeen

Rautatieasemalle on avautumassa täysin uusi ravintola ja kahvila. Peitettyjä ikkunoita on avattu ja alue on saamassa remontin jälkeen kokonaan uuden ilmeen.

Helsingin rautatieasemalla on avautumassa yleisölle useita ennennäkemättömiä tiloja