"Neljä meidän miestä on siellä pyssyt kädessä" – suomalaisfirman työntekijöistä puolet on ukrainalaisia, ja sota nyrjäytti koko yrityksen arjen raiteiltaan

Haminassa toimiva Pousin puutarha on jo pitkään työllistänyt ukrainalaisia työntekijöitä. Yrityksen salaattiviljelmillä työskentelee 15 ukrainalaista, jotka ovat asuneet Suomessa jo vuosia. Se on puolet koko firman työntekijöistä.

Nyt heitä on kuitenkin vähemmän, sillä kuusi on lähtenyt rintamalle.

– Neljä meidän miestä on Ukrainassa pyssyt kädessä. Lisäksi kaksi naista on kotirintamalla auttamassa muonituksessa ja muussa, Pousi kertoo.

Ukrainan keskiosista kotoisin oleva Iryna Stepanova sanoo, että hänen on erittäin vaikea tehdä työtä. Huoli painaa etenkin aamuisin herätessä, sillä silloin ei ole vielä tietoa siitä, mitä yöllä on tapahtunut.

"Sydämet auki"

Pousin puutarhalla Ukrainan sota on otettu koko työyhteisön asiaksi. Jarmo Pousin mukaan puutarhan työntekijöistä ja heidän läheisistään pidetään huolta.

Hän on valmistautunut siihen, että Suomeen saapuvia työntekijöiden läheisiä autetaan. Heille tarjotaan majoitus ja huolenpito, kunnes he ovat saaneet asiansa järjestettyä.

– Johtajamme Jarmo ja Ensio auttoivat meitä saamaan hänet tänne. Oloni on nyt parempi, mutta poikani ja vanhempani ovat yhä Ukrainassa, Stepanova sanoo.

Kaikilla yrityksen työntekijöillä on nyt uudet tummansiniset t-paidat. Ukrainalaisten paidoissa lukee englanniksi "Olen ylpeä, että olen ukrainalainen."

Tytär ei halua jättää poikaystäväänsä

Pousilla on tiedo kahdesta tai kolmesta perheestä, joiden äidit ovat tuomassa lapsia turvaan Suomeen. Matkanteko on kuitenkin hidasta eikä ole varmuutta, pääsevätkö he Haminaan asti.