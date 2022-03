Katujengien vihanpidossa uusi vakava rikosepäily: 24-vuotiasta miestä epäillään murhan yrityksestä

– Mitä enemmän aikaa kuluu rikoksesta, sitä hankalampaa on poliisille kerätä näyttöä rikoksen ympärille. Aika on yksi suurimmista vihollisista poliisin näkökulmasta, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka Keskusrikospoliisista.

Ampuminen osuu keskelle koston kierrettä

Poliisi selvittää esitutkinnassa muiden katujengeihin liittyvien henkilöiden mahdollista roolia epäillyssä murhan yrityksessä. Poliisi ei kommentoi epäillyn murhan yrityksen motiivia. Tapausta tutkittiin aluksi epäiltynä tapon yrityksenä, mutta esitutkinnan edetessä rikosnimike on tarkentunut.

Helsingin käräjäoikeudessa puidaan tällä hetkellä katujengeihin liittyvää rikoskokonaisuutta. Oikeudessa käsiteltävien katujengien välisten väkivaltarikosten motiivina on syyttäjän mukaan ollut koston kierre.

Jaffia syytetään ammuskeluun liittyen tapon yrityksestä. Hänen rikoskumppaninaan syyttäjä pitää 26-vuotiasta Mohamod Yahue Mahdia , joka tunnetaan artistinimellä Cavallini. He molemmat kiistävät syytteet ja syyttelevät ampumisesta toisiaan.

Jengit lietsovat riitaa somessa

Poliisi on aiemmin kertonut, että katujengit ovat muodostuneet gangsta rap -musiikin ympärille. Musiikkikappaleissa ja -videoissa on lietsottu vastakkainasettelua toisten jengien kanssa. Katujengeihin kuuluvat henkilöt tekevät yhdessä erilaisia rikoksia ja eri kaupunginosien jengien välillä on väkivaltaisia yhteenottoja.