Ukrainan kansalaisia tulee nyt Suomeen Venäjän kautta – raja-aseman tietojen mukaan Venäjä on ollut osalle ainut mahdollinen pakotie

Kaakkois-Suomen rajaylityspaikoilla on jätetty kahden viikon aikana vajaat 50 tilapäisen suojelun hakemusta.

– Meillä olevan tiedon mukaan alueelta, jolta he ovat lähteneet liikkeelle, he eivät ole päässeet muuhun suuntaan kuin Venäjälle. Osa ukrainalaisista on myös sellaisia, jotka ovat asuneet Venäjällä jo pidemmän aikaa, Nuijamaan rajatarkastusaseman päällikkö Ilkka Tuomikko kertoo.