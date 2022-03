Lapsena sodan kokenut Lenita Airisto sanoo, että nyt tarvitaan optimismia: "Ruikutus ei auta"

– Bosslady on nainen, joka hallitsee omaa elämäänsä. Se voi olla Afrikassa pieni tyttö, joka on ostanut mikrolainalla Nokian puhelimen ja myy puheaikaa, ja tällä tavalla yhdistää eri kylät toisiinsa. Menestys ja se, että olet bosslady on tavoite, jonka toivoisin jokaisella naisella olevan. Bosslady on hyvä juttu.