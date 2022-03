Andrei, 33, menetti äitinsä Venäjän sotapropagandalle – "Meille opetettiin jo Neuvostoliitossa, että kaikki ovat meitä vastaan", äiti sanoo

Äiti on alkanut puhua ukrainalaisista fasisteista ja Venäjää piirittävistä vihollismaista. Hän toistaa sanasta sanaan tv-propagandaa, jolla oikeutetaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

– Äidistä on tullut aggressiivinen, ja keskustelumme päättyvät riitoihin. Joskus en voi kuin katkaista puhelun kesken, moskovalainen Andrei kertoo.

Andrei näyttää väsyneeltä ja hermostuneelta. Venäjän hyökkäystä Ukrainaan on kestänyt jo yli kolme viikkoa.

Alun shokki ja pakokauhu ovat painuneet taka-alalle. Tilalle on hiipinyt syyllisyyden tunne ja huoli siitä, miten rakentaa tulevaisuutta uusissa olosuhteissa.

Pakotteet ja kansainvälisten yritysten vetäytyminen kurittavat jo nyt mainosalalla työskentelevää Andreita. Pahempaa on silti edessä, kun elinkustannukset jatkavat nousemistaan.

– On henkisesti erittäin vaikea ymmärtää, että läheinen ihminen pitää näitä tapahtumia normaaleina ja väistämättöminä, Andrei sanoo.

Andrein mukaan viisikymppisestä äidistä on hävinnyt inhimillisyys. Oman perheenjäsenten tukemista tärkeämpänä äiti pitää tuen osoittamista Venäjän johdolle ja sen "fasismin vastaiselle taistelulle".

– Ei saa antaa mitään ylimääräistä syytä pilkata Venäjää, vaikka asiat olisivat kuinka huonosti. He ovat kaikki meitä vastaan, ja niin meille opetettiin jo Neuvostoliitossa, äiti sanoo tallenteella.

Andrei uskoo, että vanhempia sukupolvia on helppo manipuloida juuri vetoamalla neuvostoajalta tuttuihin viholliskuviin sotilasliitto Natosta ja Yhdysvalloista.

Entistä aggressiivisemmaksi käyvä valtion propaganda on saanut jotkut sen tekijöistä kääntämään kelkkansa.

Tunnetuin heistä on Venäjän ykköskanavan toimittaja Marina Ovsjannikova . Hän näytti suorassa pääuutislähetyksessä julistetta, jossa kehotettiin lopettamaan sota ja olemaan uskomatta propagandaan.

Toinen valtiollisessa televisiossa työskentelevä toimittaja kertoo Ylelle, että välikohtauksen jälkeen tunnelma toimituksissa on jännittynyt ja turvatoimia on kiristetty vastaavanlaisen protestin estämiseksi. Hänen mukaansa osa tv-propagandaa tekevistä uskoo aidosti asiaansa, toiset taas eivät.

– Vapaa-ajalla minulla on asioista aivan toinen näkemys, mutta töissä pidän sen omana tietonani, valtiollisen tv-kanavan uutistoimittaja kertoo. Yle ei kerro hänen nimeään turvallisuussyistä.

Suhtautuminen sotaan riippuu vahvasti siitä, mikä on kunkin pääasiallinen tietolähde, sanoo Levadan johtaja Lev Gudkov . Hyväksyntä on vahvinta vanhemmissa sukupolvissa, jotka saavat uutisensa Kremlin kontrolloimasta televisiosta.

Äidillä on Andrein mukaan jokaiseen tämän kysymykseen ja huomautukseen ennalta päätetty vastaus. Syypää on lopulta aina Yhdysvallat, ja Andrein pää on äidin mielestä sekoitettu valeuutisilla.