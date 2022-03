Kunnat varautuvat kymmeniin sotaa paenneisiin oppilaisiin – 11-vuotiaan Katya Fedorenkon koulu alkoi jo: "Minulla on täällä kaikki hyvin"

Ukrainalainen Kateryna "Katya" Fedorenko , 11, on käynyt koulua Vantaalla reilun viikon ajan. Koulunkäynti on ollut Venäjän hyökkäystä paenneelle lapselle tärkeää.

– Tuntuu hyvältä. Tämä on rauhallinen paikka, tosi kiva luokka ja kiva opettaja, mukavat kaverit. Minulla on täällä kaikki hyvin.

Vantaalla Sotungin koulussa Fedorenko on valmistavassa pienryhmässä, jossa opetuskielenä on suomi.

Koululainen kertoo pitävänsä erityisesti kuvaamataidosta. Hän on jo päässyt piirtämään koulussa.

Karstulassa lapset pääsevät kouluun huhtikuussa

Keski-Suomessa Karstulassa puolestaan eteläukrainalaisesta Mykolaivin kaupungista saapuneet lapset ja nuoret odottavat innokkaasti pääsevänsä kouluun. Se on alkamassa huhtikuun alussa.

Takana on kuuden päivän mittainen raskas pakomatka pois sodan jaloista.

– Jouduimme jatkuvasti vaihtamaan bussia tai junaa. Nyt on vaikea ymmärtää, että olemme saapuneet perille. Ei tarvitse enää lähteä mihinkään, kertoo Anna Dubova .

Dubova aprikoi, millaista koulu Suomessa on. Häntä vähän jännittääkin.

– On todella tärkeää, että lapseni pääsevät kouluun täällä Suomessa. Emme tiedä, koska on mahdollista palata Ukrainaan, ja lapsille on tärkeää saada koulutusta.