Suomen suurimmat kasat eivät ehkä olekaan vain jätettä – kaivosten sivukivi ja hiekka voivat saada uuden elämän jopa hiilinieluna

Ruotsissa laskutoimitus on saatu jo plussan puolelle. Kaivosyhtiö LKAB aikoo avata laitoksen (siirryt toiseen palveluun) , jossa kaivosjätteestä erotetaan fosforin lisäksi harvinaisia maametalleja. Elektroniikassa ja sähköautoissa tarvittavien harvinaisten maametallien kauppaa hallitsee tällä hetkellä Kiina, joten niiden tuotanto EU:n sisällä on myös huoltovarmuuskysymys.

Maalin raaka-ainetta kaivosjätteestä

“Rikastushiekka on oiva kandidaatti hiilensidontaan”

Silikaattipitoisten mineraalien kyky sitoa hiilidioksidia mineraalikarbonoinnin kautta on tunnettu jo pitkään, kertoo tutkija Marjaana Karhu VTT:tä. Kiinnostus rikastushiekan hiilinielupotentiaaliin on kuitenkin kasvanut vasta, kun hiilidioksiditonnin hinta ja metallien kysyntäennusteet ovat kääntyneet jyrkemmin yläviistoon.

– Hieno rikastushiekka on oiva kandidaatti hiilensidontaan, koska siinä on paljon pinta-alaa, jonka kanssa hiilidioksidi voi reagoida, Karhu toteaa.

Luonnossa hiilidioksidia sitoutuu kiviaineksen rapautuessa, mutta prosessi on armottoman hidas. Suurin haaste onkin Karhun mukaan se, miten rikastushiekkojen hiilensidonnasta saadaan kustannus- ja energiatehokasta. Reaktioita on mahdollista kiihdyttää vaikkapa lämpötilaa ja painetta nostamalla, mutta samalla kasvaa energiankulutus.

Olisiko “sivukivien Tinderistä” iloa ?

Osa rikastushiekasta on perinteisesti käytetty kaivosalueilla kaivosonkaloiden täyttämiseen, teiden pohjiin ja patoaltaiden rakenteisiin. Litiumkaivosta Kaustiselle puuhaavassa Keliberissä on pohdittu rikastushiekan sopivuutta betoniteollisuuden raaka-aineeksi.

Rikastushiekkaa suurempi jätekuorma kaivoksilla tulee sivukivistä. Niitä on myyty tienrakennukseen ja tuulimyllyjen pohjiin silloin, kun kivien laatu on siihen riittänyt. Sivukivien hyötykäyttö on kuitenkin ollut vähäistä ja sattumanvaraista. Useimmiten se on tyssännyt kuljetuskustannuksiin. Sivukiveä kannattaa rahdata vain muutaman kymmenen kilometrin päähän.