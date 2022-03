Herätys: Venäjän hyökkäys hiertää perheitä | Pankkimaa Sveitsi jahtaa oligarkkien omaisuutta | Uusi suositus koronarokotteista tulossa

Pankkimaa Sveitsi on liittynyt pakoterintamaan ja jahtaa nyt oligarkkien omaisuutta

Sveitsi on liittynyt EU-maiden pakoterintamaan Venäjää vastaan. Maa on kääntänyt selkänsä varakkaille venäläisille ja maan pankit käyvät nyt urakalla läpi tilejä ja pankkisiirtoja pakotteiden alle kuuluvien varojen löytämiseksi. Muutos tarkoittaa sitä, että venäläisten kiinteistö- ja muuta omaisuutta haetaan takavarikoitavaksi.

Moskovalainen "Andrei" kiistelee äitinsä kanssa Venäjän hyökkäyksestä

Moskovalainen, 33-vuotias "Andrei" on kyllästynyt tapaan, jolla Venäjän televisio käsittelee hyökkäystä Ukrainaan. Hän ei uskalla antaa haastattelua oikealla nimellään, sillä uuden sotasensuurilain perusteella sodan julkisesta vastustamisesta voi saada vuosia vankeutta. Alun shokkivaihe on painunut taka-alalle, nyt päällimmäisiä tunteita ovat syyllisyys ja huoli tulevaisuudesta. Hämmentävintä on se, miten oma äiti on alkanut uskoa propagandaa.