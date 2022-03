Ruotsin Malmössä lukiolla vakava väkivaltatilanne – kaksi loukkaantunutta

Ainakin kaksi ihmistä on loukkaantunut väkivaltaisessa välikohtauksessa lukiossa Malmössä Ruotsissa, Aftonbladet kertoo (siirryt toiseen palveluun) . Poliisi sai hälytyksen viiden jälkeen iltapäivällä Ruotsin aikaa. Kahden ihmisen kerrotaan tulleen ulos koulusta verisinä. Heidät on toimitettu sairalaan. .

Poliisi on Aftonbladetin mukaan pidättänyt yhden ihmisen. Poliisin mukaan tilanne lukiolla on hallinnassa ja rakennuksia tarkastetaan ja varmistetaan. .

– Tämä on aivan kauheaa, sanoo koulun rehtori Fredrik Hemmensjö Aftonbladetille.

On toistaiseksi epäselvää, mitä lukiolla on tapahtunut. Paikalla on Aftonbladetin mukaan paljon poliiseja ja pelastustyöntekijöitä.