Seksityötä tai kuvitteellinen työpaikka suomalaisesta yrityksestä – näin ukrainalaispakolaisia huijataan työmarkkinoilla

Ukrainan sota on luonut mahdollisuuksia ihmisten hädän hyväksikäyttäjille. Yksi työnhakuviidakon synkkiä puolia kohdannut henkilö on ukrainalainen Daria, joka oli vierailemassa siskonsa luona Venäjällä, kun sota syttyi. STT tapasi hänet Helsingissä, jonne nainen pakeni Venäjältä. Haastateltavan nimi on muutettu hänen turvallisuutensa suojelemiseksi.

Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva