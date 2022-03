Mariupolin valtaaminen voisi tuoda Venäjälle kunniakkaan irtautumisen sodasta, arvioi sotilasasiantuntija

– Merkittävä voitto voisi olla Mariupolin valtaaminen ja Ukrainan eteläosan haltuunotto. Se voisi tuoda kunniakkaan irtautumisen Venäjälle. Venäjä voisi ilmoittaa, että "tavoitteet on saavutettu", kuvailee Mattila.

– Venäjä joutuu sitomaan paljon resursseja ja voimaa Mariupolin ympäristöön. Se pitkittää ratkaisun syntymistä, siellä kuluu Venäjän hyökkäysvoima. Jos Mariupol pystyttäisiin valtaamaan, voisi Venäjä suunnata voimaa jonnekin muualle. Ukrainan kannalta on siis hyvä, että voimaa sidotaan tuonne, vaikka tulee kovia tappioita, sanoo Mattila.

Kuinka suuret joukot Mariupolia puolustavat, siitä ei ole tarkkaa tietoa. Mutta kaupungin rooli on tässä vaiheessa merkityksellinen.

– Aika käy ukrainalaisten eduksi, siinä mielessä, että Venäjän joukot kuluvat. Mariupolin pitäminen ukrainalaisten hallussa on tärkeää, arvioi Mattila.

Maihinnousu Odessaan epätodennäköinen

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin mukaan Venäjän hyökkäys Mariupoliin on "valtava sotarikos". Venäjä ei enää näytä välittävän siviilitappioista vaan käytössä on nyt kaikki keinot, toteaa Mattila.

– Merellä on ollut koko ajan alusosasto, sillä on maalattu uhkaa maihinnoususta. Mutta tässä tilanteessa, kun maahyökkäys on niin kaukana Odessasta, en näe maihinnousua mahdollisena, sanoo Mattila.