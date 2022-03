Tampereelle perustettu työnyrkki etsii ukrainalaisille töitä – palvelujohtaja: "Tänne muuttaneet haluavat heti lähteä rakentamaan tulevaisuutta"

Tampereen kaupunki on perustanut työnyrkin, jonka tarkoitus on auttaa Ukrainasta saapuvia pakolaisia työllistymään.

Moni Tampereelle tullut on jo ottanut yhteyttä kaupungin monikieliseen neuvontapalveluun ja kysynyt asumisesta ja työnteosta täällä.

– Myös suomenkielen opiskelumahdollisuuksista on kysytty. Tuntuma on, että tänne muuttaneet haluavat heti lähteä rakentamaan tulevaisuutta täällä, kertoo Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne .

Tähän mennessä Tampereelle on rekisteröitynyt noin 800 ukrainalaista. Lopullista määrää on mahdotonta arvioida. Tavernen mukaan esimerkiksi Saksassa on jo 150 000 Ukrainasta paennutta.