Oppositiojohtaja Navalnyi sai Venäjällä uuden tuomion: yhdeksän vuotta korkeimman turvatason vankilassa

Vangittu oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on saanut Venäjällä uuden, yhdeksän vuoden vankeustuomion.

Tuomari Margarita Kotova ilmoitti tiistaina, että Navalnyi on syyllistynyt petokseen ja oikeuden halventamiseen. Syytteiden mukaan Navalnyi on kavaltanut järjestölleen lahjoitettuja varoja noin 4,3 miljoonan euron arvosta.

45-vuotias Navalnyi on Venäjän kenties tunnetuin Putin-kriitikko, jota vastaan on käyty useita oikeusjuttuja. Navalnyin tukijoiden mukaan Kremlin tavoitteena on pitää oppositiopoliitikko telkien takana mahdollisimman pitkään.