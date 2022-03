Pula ukrainan kielen tulkeista ja kääntäjistä saattaa pian räjähtää käsiin Suomessa, jos pakolaisten määrä jatkaa kasvuaan

Kasvava ukrainalaispakolaisten määrä on tehnyt ukrainaa tai venäjää puhuvista tulkeista ja kääntäjistä erityisen kysyttyjä. Ukrainan kielen tulkkeja ja kääntäjiä on Suomessa jo entuudestaan hyvin vähän, ja nyt tarve kasvaa joka päivä.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL:ssä on huomattu, että ukrainan ja venäjän kielen tulkkien ja kääntäjien toimeksiannot ovat lisääntyneet paljon.

SKTL:n va. toiminnanjohtaja Jenni Kavénin mukaan Suomessa on vain neljä ukraina–suomi-kieliparin auktorisoitua kääntäjää, jotka kääntävät virallisia asiakirjoja, ja venäjä–suomi-kieliparissa yli kaksisataa. Ukrainan kielen tulkkeja ei liiton jäseninä ole kuin muutamia. Suomi-venäjä-asioimistulkkeja on liiton jäseninä noin 40.

Erityisesti pulaa on ukrainaa puhuvista asioimis- ja oikeustulkeista. Suomessa elää noin 7 000 ukrainalaista, joista osa on ilmoittautunut vapaaehtoisiksi vertaistulkeiksi, mutta viralliseen asiointiin on edelleen käytettävä ammattitulkkeja.