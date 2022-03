Analyysi: Miten eroon Fennovoimasta? Kaksi keinoa – ja pari mutkaa

Venäläinen Rosatom on kaapannut kaksi ydinvoimalaa Ukrainassa. Venäjän aiheuttamasta tyrmistyksestä huolimatta Suomessa jatketaan yhdessä Rosatomin tytäryhtiön kanssa ydinvoimalan rakennustöitä Pyhäjoella.

Rakennustöitä tehdään neljänsadan hengen voimin. Tekeillä on tulevan ydinreaktorin kaivannon louhinta, kaapelointi sekä merihydrauliikan infrastruktuurin kehittämistyöt, kertoo RAOS Project, jolta voimala on tilattu avaimet käteen -periaatteella.

Työt jatkuvat siitäkin huolimatta, että elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on jo useamman kerran vakuuttanut, että Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatomiin kytkeytyvälle hankkeelle on "täysin mahdotonta myöntää" rakentamislupaa.

VSF:n toimitusjohtaja Matti Suurnäkki sanoo sähköpostivastauksessaan Ylelle, että VSF:ssä arvioidaan, että "on suuri riski, että hanke ei voi nykymuodossaan toteutua".

Varauloskäyntiä etsitään

Keinoja on kaksi ja molemmissa useampi kuin yksi mutka. Omistamansa osakkeet voi myydä tai sitten koko yhtiö voidaan purkaa.

Kauppa ei välttämättä käy edes silloin, kun ostaja löytyisi. Rakennusyhtiö SRV on sopinut osuutensa myymisestä RAOS Voimalle, mutta kaupan edellytyksenä olevaa työ- ja elinkeinoministeriön lupaa ei ole kuulunut.

Osakeyhtiön toiminnan lopettamiseen riittää, että yhtiökokouksessa kaksi kolmasosaa omistajista on valmis käynnistämään selvitystilan. Sen aikana selvitetään yhtiön varallisuus, sen velat maksetaan pois ja varat jaetaan omistajien kesken.

VSF:n omistajien joukosta löytyisi varmasti helposti tarvittava enemmistö selvitystilan käynnistämiseksi. Siitä voitaisiin päättää seuraavassa yhtiökokouksessa tänä keväänä. Yksinkertaisimmillaan osakeyhtiössä omistajilla on rajoitettu vastuu eli omistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista.

Kädet sidottu ihan itse

Yksi hankkeesta irti haluavista tahoista on Turku Energia. Sen toimitusjohtaja Timo Honkanen on myös VSF:n hallituksen puheenjohtaja.

Honkanen sanoo, että projektia ei voi "yksipuolisesti terminoida". Verkkosivullaan Fennovoima muistuttaakin, että omistajien välisellä osakassopimuksella on sovittu, että VSF on Fennovoiman "pääomistaja nyt ja tulevaisuudessa".

Vantaan valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman (sd.) on pyytänyt kaupunginjohtaja Ritva Viljaselta selvitystä siitä, miten hankkeesta pääsisi eroon osakassopimuksesta huolimatta. Lindtmanin mukaan selvitys on vasta käynnistymässä.

Ydinvoimalan kokonaishinnasta kaksi miljardia on kotimaisten omistajien vastuulla. Valtaosa rahoituksesta on määrä kattaa velkarahalla, jonka hankkiminen on Rosatomin tytäryhtiön vastuulla.