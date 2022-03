Tutkimus: ilmastonmuutos on moninkertaistamassa siitepölyn määrän

Siitepölyallergia on maailmassa erittäin yleinen vaiva, jonka Suomessakin arvioidaan olevan miljoonalla ihmisellä. Se ei ole helpottamassa, vaan oirehtivien määrä on lisääntynyt. Samaan aikaan allergiakausi on pidentynyt ja siitepölyn määrä on kasvanut.