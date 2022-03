Arnold Schwarzeneggerin sodanvastainen puhe on "kuin oppikirjaesimerkki", sanoo professori – taidonnäyte ei jää venäläisiltäkään huomaamatta

Näyttelijälegenda Arnold Schwarzeneggerin venäläisille suunnattu videopuhe on levinnyt sosiaalisessa mediassa ympäri maailmaa. Myös Venäjällä videota on katsottu paljon. Viestinnän professorin mukaan puhe on taidonnäyte.

Entinen näyttelijä ja Kalifornian kuvernööri Arnold Schwarzenegger, 74, julkaisi viime viikolla videopuheen, jossa hän vetoaa Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi. Lähes kymmenminuuttinen puhe on kerännyt kymmeniä miljoonia katsomiskertoja sosiaalisen median eri alustoilla. Pelkästään Twitterissä katselukertoja on ollut noin 35 miljoonaa.

Video on ladattu myös Telegram-viestintäsovellukseen, joka on yhä käytössä Venäjällä. Sielläkin video on kerännyt yli 600 000 katselukertaa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtio SVT (siirryt toiseen palveluun). Venäjä on sulkenut monet muut sosiaalisen median alustat.

Schwarzenegger osoittaa puheensa nimenomaan venäläisille, jotta he saisivat tietää, mitä Ukrainassa tapahtuu. Video on tekstitetty myös venäjäksi.

Miksi entisen kehonrakentajan ja näyttelijän julkaisema vetoomus on saavuttanut näin valtavan suosion? Puheviestinnän professorin mukaan se ei ole ihme, sillä hänen mukaansa Schwarzeneggerin videopuhe on kuin retoriikan oppikirjasta.

– Lyhyesti sanottuna puheessa on selkeä tavoite. Kaikki palaset tähtäävät tähän tavoitteeseen ja puheesta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. Siinä on selkeä alku ja loppu. Lisäksi sitä on helppo seurata, summaa Tampereen yliopiston viestinnän professori Pekka Isotalus.

Puheessa ei syytetä venäläisiä

Vuonna 1947 Itävallassa syntynyt Arnold Schwarzenegger kietoo puheeseen paljon omakohtaisia tarinoita. Hän lähtee liikkeelle siitä, kuinka hän on aina rakastanut Venäjää ja venäläisiä. Hän kertoo tärkeän muistonsa, kun tapasi 14-vuotiaana legendaarisen venäläisen painonnostajan Juri Petrovitš Vlasovin, maailman vahvimman miehen.

– Tällainen omakohtainen ja tunteisiin vetoava tarina lisää kiinnostavuutta ja uskottavuutta, toteaa Isotalus.

Professori Pekka Isotalus on poliittisen viestinnän ja sosiaalisen median vuorovaikutuksen asiantuntija. Kuva on otettu Helsingissä tammikuussa 2021. Kuva: Jorma Vihtonen / YLE

Videolla Schwarzenegger esittelee jopa pienen kauniisti koristellun kahvikupin, jonka sai Vlasovilta vuosikymmeniä myöhemmin filmatessaan elokuvaa Moskovassa.

Puheensa edetessä Schwarzenegger tuo esiin moneen kertaan, miten hänellä on vain hyviä muistoja ja kokemuksia venäläisistä.

– Tällä tuodaan esiin, että puhuja haluaa pelkästään hyvää venäläisille. Hän ei kertaakaan syyllisty syyllistämiseen.

Faktat kehiin

Kun vastaanotto on pedattu tunteiden avulla, on faktojen vuoro.

Schwarzenegger kertoo, mitä Ukrainassa tapahtuu. Hän kertoo uutiskuvien avulla sodan tuhoista ja siviilien kärsimyksestä. Hän selittää kärsivällisesti esimerkein, miten lähes koko maailma on Ukrainan puolella. Hän vetoaa, että venäläiset kertoisivat eteenpäin, miten asiat ovat faktojen valossa. Hän ei syytä venäläisiä siitä, että he uskovat valtion propagandaa, vaan toivoo oikean tiedon leviävän.

– Puheessa toteutuu täydellisesti Aristoteleen 2500 vuotta sitten kehittelemät hyvän puheen elementit.

Aristoteleen mukaan retoriikan kulmakivet ovat: logos eli tietoon vetoaminen, ethos eli puhujan uskottavuus ja pathos eli tunteisiin vaikuttaminen.

Arnold Schwarzenegger puhumassa Pariisin ilmastokokouksessa vuonna 2015. Schwarzenegger oli mukana politiikassa ja hän toimi kaksi kautta Kalifornian kuvernöörinä republikaanien edustajana. Kuva: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Isotalus huomauttaa myös, että puheeseen on jo sisäänrakennettu vastaväitteet, joita vastapuoli mahdollisesti esittäisi.

– Ne tehdään puheessa turhiksi etukäteen.

Näyttelijätausta näkyy puheessa

Arnold Schwarzenegger tunnetaan ennen kaikkea toimintaelokuvien näyttelijänä. Tunnetuimmat roolit ovat Conan barbaari- ja Terminator -elokuvissa.

Arnold Schwarzenegger tunnetaan muun muassa Terminator-elokuvista. Kuva: Yle

Näyttelijätausta näkyy myös videopuheessa.

– Vaikka puhe on kirjoitettu, se vaikuttaa spontaanilta puheelta, sanoo Isotalus.

Puheen loppupuolella Schwarzenegger puhuttelee suoraan Putinia.

– Sinä aloitit sodan. Sinä johdat tätä sotaa. Sinä voit lopettaa tämän sodan, Schwarzenegger sanoo.

Kymmenminuuttinen puhe alkoi nuoruuden painonnostajasankarista. Schwarzenegger päättää puheensa kertomalla, että nykyään hänen sankareitaan ovat ne, jotka ovat uskaltaneet protestoida sotaa Venäjällä.

– Schwarzenegger esittää puheensa todella hyvin. Sanoisin, että yksi hänen parhaista roolisuorituksistaan.

74-vuotiaan amerikkalaisen filmitähden puhe on suunnattu vanhemmalle yleisölle. Juuri sille, joka saa tietonsa ensi sijassa Venäjän valtiollisesta televisiosta. He ehkä tuntevat vanhat toimintaelokuvat 1980-luvulta. Myös Schwarzeneggerin macho-olemus saattaa vedota heihin.

Vaikka puhe on toiveiden mukaisesti tavoittanut myös venäläisiä, emme tiedä millainen vastaanotto on todella ollut. Millaisia ajatuksia tai tekoja puhe on saanut aikaan? Vai onko se tulkittu vain toisenlaiseksi, länsimaiden propagandaksi?

– Tästä puolesta meillä ei ole kattavaa tietoa. Onnistuneessa puheessa keskeinen asia on juuri vastaanotto.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 23.3. kello 23:een asti.