Legendaarisen ravintola Kairon yrittäjän ilmoitus lopettamisesta sai puhelimet laulamaan Kotkassa – kaupunki perusti työryhmän pohtimaan jatkoa

Legendaarisen merimiesravintolan toiminnan jatkamiselle on löytynyt kiinnostuneita jatkajia.

– Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä toimija, jotta toiminta jatkuu. Ensin määritellään, mitä halutaan. Tämä paikka on tärkeä, ja iso osa kaupungin identiteettiä. Yhteydenottojen määrä kertoo tästä, Lindholm sanoo.

Työryhmä perustettu

Kairon tulevaisuutta varten on perustettu työryhmä, joka tapaa kaupungin johtoryhmän maanantaina. Vuoropuhelua on myös kulttuuritoimijoiden kanssa.

– Tämän asian työstämiseen on muodostumassa moninäkökulmainen porukka. Toimitilapalvelut on se ensisijainen vuokraaja, mutta tämä nähdään isona kysymyksenä, joten kulttuuri ja kaupunkikehitys on mukana.