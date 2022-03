Kiista Pihlajalinnan ja Parkanon kaupungin välillä jatkuu kirjepostilla – kaupunginjohtaja: “Aikanaan sovittiin, että yhtiö kantaa riskinsä bisneksessä”

Parkanon kaupunki on lähettänyt asianajajan välityksellä uuden kirjeen Pihlajalinnalle ja sen toimitusjohtajalle Joni Aaltoselle . Kirjeen mukaan Pihlajalinna ei edelleenkään ole esittänyt perusteita kunnalle osoittamalleen maksuvaatimukselle.

Pihlajalinna on vaatinut Parkanolta lisää rahaa muun muassa ikäihmisten asumispalveluista. Yhtiön mukaan sote-palvelujen tuottamisen kustannukset ovat nousseet.

– Pihlajalinnan puolelta on esitetty useamman vuoden osalta korvausvaatimuksia. Meidän mukaamme viime keväänä sovittiin, että niihin ei enää palata, kertoo Parkanon kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma .

Ikääntyvä väestö on lisääntynyt ja palvelutarve on sen vuoksi kasvanut. Heiniluoma sanoo, että tilanne on huomioitu palvelusopimukseen kirjatussa väestön ikään ja määrään sidotussa indeksitarkistuksessa. Heiniluoman mukaan Pihlajalinna saa tuon sopimusehdon mukaisesti suuremman korvauksen suoraan ikääntyneiden määrän perusteella.