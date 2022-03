Ukrainalainen Viktor Eyevleva, 14, pääsi heti jääkiekkojoukkueeseen, äidin kotiutumista hidastaa byrokratia: "Toivon hyvää elämää – ja mestaruutta"

– Tuntuu hyvältä. Tämä on Suomen paras joukkue, joten on kiva pelata Kärpissä, Eyevleva sanoo.

Oulussa hän on jo tutustunut suomalaisiin kavereihin, joista yksi puhuu hänen äidinkieltään venäjää. Pitkän pakomatkan jälkeen kotiutuminen Suomeen on alkanut nopeasti.

Hän on pelannut jääkiekkoa kotikaupungissaan Dniprossa kuusivuotiaasta. Viikkoa ennen sodan alkamista Eyevlevan joukkue voitti maansa jääkiekkomestaruuden viidettä kertaa peräkkäin.

– Hyvää on se, että Viktor pääsi heti mukaan Oulun Kärppien juniorijoukkueeseen. Saimme tarvittavat vakuutukset ja lisenssit kuntoon todella nopeasti. Tämä on hänelle paras mahdollinen terapiamuoto, perheen Suomeen auttanut Ilkka Pulkkinen kertoo.

Viktor Eyevlevan mielestä Dnipron joukkue pärjää taktiikassa, mutta Kärppien junioritiimi on voimassa ja nopeudessa edellä.

Aikuisille arkea on helpottanut se, että Pulkkinen on järjestänyt heille ja neljälle muulle ukrainalaisperheelle vaivojaan säästämättä asunnot Suomesta.

Pulkkisen mukaan kaikkein työläintä on kuitenkin ollut eteen tulevan byrokratian selvittely. Erilaisten lomakkeiden ja hakemusten täyttäminen esimerkiksi työluvan saamista varten ei ole ollut helppoa.

Paperisodan hitaus sapettaa auttajaa

Pulkkinen on saanut järjestettyä osalle tulijoista myös työpaikat valmiiksi. Maahanmuuttovirasto Migristä kerrottiin kuitenkin, että työluvan saamisessa menee vähintään kuukausi tai kaksi.

Maahanmuuttovirason lupa- ja kansalaisuusyksikön vastuualueen johtaja Kaj Swanljungin mukaan tavalliseen työperusteiseen lupaan kuukausi–kaksi on normaali käsittelyaika.

Turvapaikkaa hakeneilla on oikeus aloittaa työt kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä, jos matkustusasiakirjat ovat kunnossa. Normaaleissa oleskeluluvissa oikeus työhön (siirryt toiseen palveluun) alkaa päätöksen saamisen jälkeen.

Swanljungin mukaan ukrainalaisilla on mahdollista hakea myös tilapäistä suojelua. Sen perusteella myönnetyllä oleskeluluvalla saa työskennellä ja lisäksi samalla saa tuikitarpeellisen henkilötunnuksen.

– Ukrainalaisilla tilapäisen suojelun prosessi on suhteellisen selkeä ja oikeus työntekoon pitäisi tulla muutamassa viikossa. Kaikkien intressissä on, että töihin päästään nopeasti, jos töitä on jo tarjolla, kertoo Swanljung.