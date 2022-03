Venäjään kytkeytyneen Teboilin kyltistä tuli riippakivi, nyt useat huoltamoyrittäjät etsivät uutta liikemerkkiä

Venäjän sotatoimien käynnistämä kuluttajaboikotti on näkynyt erityisen voimakkaasti Teboilin kylmäasemien myynnissä, mutta tulojen menetys on tuntunut ketjun kaikilla asemilla.

Lisää painetta tuo se, että valtiovarainministeriö on tänään muuttanut päätöstä (siirryt toiseen palveluun) valtionhallinnon polttoainehankinnoista. Uuden päätöksen mukaan virastoilla ja laitoksilla ei ole enää velvoitetta tankata ensisijaisesti Teboililla.

Uusi tukkutoimittaja kieltäytyi

Nyt odotettavissa on, että Teboil-kauppiaat palaavat vanhan tukkutoimittajan asiakkaiksi. Uuden sopimuksen allekirjoittaa jatkossa kuitenkin jokainen yrittäjä erikseen eikä Teboil-yhtiönä kuten aiemmin.

Teboilin omat vuokralaiset pinteessä

Toinen ryhmä on omistaja-kauppiaat, jotka omistavat itse huoltoaseman tai vuokraavat tilat kolmannelta osapuolelta. He maksavat vain pienen, muutaman sadan euron kuukausimaksun Teboil-liikemerkin käytöstä sekä markkinointimateriaaleista. Heidän on huomattavasti helpompi irtautua ketjusta tai vaikkapa peittää Teboilin logot huoltoasemaltaan.