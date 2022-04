Poikkeuksellinen murhajuttu jälleen käräjillä – lähes 30 vuotta sitten surmatun Ilpo Härmäläisen tapauksessa paljon uusia todisteita

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on varannut tapauksen jatkokäsittelylle tämän päivän. Syyttäjä vaatii 68-vuotiaalle miehelle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta.

Keskusrikospoliisi on tehnyt vainajan löytymisen jälkeen runsaasti uusia selvityksiä. Teknisten ja oikeuslääketieteellisten tutkimusten lisäksi poliisi on muun muassa kuulustellut murhasta syytettyä uudemman kerran. Lisätutkinta tulee julkiseksi tänään sen jälkeen, kun se on ollut esillä oikeudessa.