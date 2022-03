Yrittäjän mitta tuli täyteen ja hän sanoi irti kauppiassopimuksen Teboil Oy:n kanssa – joka kuudes Teboil etsii uutta kauppias-yrittäjää

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli lopullinen sinetti, mutta sopimus Teboilin kanssa on ollut muutenkin haastava ja oli asioita, joita ei saatu järjestykseen, tunnustaa Kari Vallo.

Vallo ei ole ratkaisunsa kanssa yksin, sillä useilla muilla Teboil Oy:n huoltoasemilla haetaan muutoksia. Useat Teboil-kauppiaat ovat alkaneet tunnustella mahdollisuutta liittyä kilpaileviin huoltoasemaketjuihin. Venäjän sotatoimien käynnistämä kuluttajaboikotti on näkynyt ketjun kaikilla asemilla.

Rovaniemelle haetaan Teboilin verkkosivuilla jo uutta kauppiasta. Teboil-huoltamoilla on noin 100 huoltoasemaa eri puolilla Suomea, joista 17 hakee uutta kauppiasyrittäjää. Eli toisin sanoen useampaan kuin joka kuudenteen Teboiliin haetaan uutta yrittäjää. Yle ei saanut Teboil Oy:ltä tilanteesta kommenttia.

Muun muassa polttoainekauppiaiden edunvalvonnasta vastaavan Liikennepalvelukauppiaat ry:n toimitusjohtajan Jari Salosen mukaan Vallon tekemä päätös on poikkeuksellinen.

– Vallon tekemä Teboilin kauppiassopimuksen irtisanomisratkaisu on ensimmäinen, josta olen kuullut.

Teboil Oy on venäläisen Lukoil öljy-yhtiön tytäryhtiö, jonka liikevaihto oli vuonna 2020 lähes kaksi miljardia euroa.

Rovaniemen Teboilin polttoaineen jakelupumpuilla on hiljaista, sillä tankkaajia on jopa 40 prosenttia vähemmän kuin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

“Tietyllä lailla ymmärrän reaktioita”

– Tekstiviesteissä ja somen kautta on tullut viestejä, että kadotkaa maailman kartalta ja muuta sellaista luettavaa. Se ei ole ollut mukavaa.

– Me olemme kuitenkin itsenäisiä yrittäjiä. Huoli on työntekijöiden työpaikoista, heidän perheistään ja tietenkin omastakin tulevaisuudesta.

– Ala on naisvaltainen ja kun lähtee töistä pimeällä, niin mietityttää, ettei tapahtuisi mitään peruuttamattomia asioita.

Yrittäjälle tulot ravintola- ja tavaramyynnistä

Teboililla on useanlaisia sopimuksia yrittäjien kanssa. Rovaniemellä kiinteistön omistaa Teboil Oy, jossa Vallon yritys on vuokralaisena. Huoltamorakennukset ovat puolestaan Rovaniemen kaupungin tontilla, jonka on vuokrannut Teboil Oy.