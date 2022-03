Ylen Suomineidot-sarjaa kritisoidaan rotuoppeihin uskovien myötäilystä – vastaavan toimittajan mielestä vaikeista asioista ei voi vaieta

Sarjassa seurataan kolmea erilaista nuorta naista, joista erityisesti yhden esiintyminen sarjassa on herättänyt keskustelua ja kritiikkiä.

Sarja on seurantadokumentti, eli se seuraa naisten elämää haastamatta näiden näkemyksiä.

Median tehtävä kertoa

– Meri sanoo olevansa etnonationalisti. Tästä ei ole pitkä matka kansallissosialismiin ja natseihin, mutta koen, että välissä on aika paljon ilmaa natsien hirmutekoihin tai uusnatsien laittomuuksiin.

Vilénin mukaan dokumentti on Ylellä katsottu tarkkaan ja pidetty huolta siitä, että siinä ei puhuta laittomuuksista tai tehdä laittomuuksia.

Vilénin mielestä oleellinen kysymys on se, miksi dokumentti on tehty.

Vilénin mielestä oleellinen kysymys on se, miksi dokumentti on tehty.

– Median tehtävä on kertoa yhteiskunnallisesti merkittävistä ja tärkeistä asioista, sanoo Ylen Luovat sisällöt ja media -yksikön vastaava toimittaja Ville Vilén.

Dokumentti on yhden ihmisen totuus

Tyylilajiksi on valittu seurantadokumentti. Tähän päädyttiin Vilénin mukaan, koska se koettiin hyväksi tavaksi päästä ihmisten ajatuksiin.

– Tämä ei ole uutis- tai ajankohtaisohjelma, jossa saman pöydän ääreen tuodaan erilaisia mielipiteitä. Dokumentissa asiaa lähestytään yhden ihmisen totuuden kautta. Siinä on myös dokumentin teho.

– Kyse on demokratiasta, suvaitsevaisuudesta ja sananvapaudesta, jotka ovat nyt kommenteissa kääntyneet päälaelleen. Kyse on siitä, kuinka suvaitsevaisia ihmiset ovat toisten ajatuksille. Tietenkään ei saa esittää laittomuuksia, ja rasismi on laitonta.